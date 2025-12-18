Venerdì 19 dicembre 2025 alle ore 21:15 si sfidano Estoril Praia e Sporting Braga, due squadre con recenti dinamiche diverse. I padroni di casa, reduci da risultati altalenanti e eliminazione in coppa, cercano riscatto. Scopri formazioni, quote e pronostici di una sfida che promette emozioni e incerta opposizione sul campo.

© Infobetting.com - Estoril-Sporting Braga (venerdì 19 dicembre 2025 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici

Estoril Praia e Sporting Braga stanno vivendo momenti opposti nella loro stagione, con i padroni di casa, tredicesimi in classifica con 14 punti, che sembrano fuori forma dopo aver colto solo un pareggio nelle ultime tre giornate ed essere stati eliminati dalla Coppa di Portogallo. Al contrario, gli Arsenalistas hanno vinto le ultime quattro partite . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Leggi anche: Arouca-Sporting Braga (lunedì 01 dicembre 2025 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Arouca-Sporting Braga (lunedì 01 dicembre 2025 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Estoril vence Sporting de Braga e recupera quarto lugar - 1, recuperando o quarto lugar da I Liga de futebol, em jogo que encerrou a 19. noticiasaominuto.com

Rui Duarte quer Sporting de Braga com outra atitude para bater Estoril - O Sporting de Braga tem que apresentar outra atitude e mentalidade para mostrar que quer chegar ao terceiro lugar da I Liga de futebol, defendeu o treinador, Rui Duarte. jn.pt

Estoril reforça-se com antigo defesa de Sporting e Braga - Leixões e Tarzan acertam rescisão de contrato Académica de Coimbra anuncia duas dispensas Cova da Piedade culpa SAD pela interdição pela interdição do relvado João Diogo deixa a Eslováquia e vai jogar ... ojogo.pt