Nella notte, Brindisi si aggiunge all'elenco delle località colpite da un violento assalto a un bancomat. Questa volta, è l’istituto Unicredit di viale Commenda a essere stato preso di mira. Un episodio che riaccende l’allarme sicurezza nella provincia, lasciando dietro di sé danni e interrogativi sulla crescente incidenza di simili atti criminosi.

© Brindisireport.it - Esplosione nella notte: ancora un bancomat preso di mira, questa volta a Brindisi

BRINDISI - Si registra un nuovo assalto a un bancomat nella provincia, questa volta a essere preso di mira è l'istituto Unicredit di Brindisi, in viale Commenda. I banditi sono entrati in azione - come da copione - prima dell'alba di oggi, giovedì 18 dicembre 2025. Obiettivo: entrambe le casse. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

