Esplosione nella notte | ancora un bancomat preso di mira questa volta a Brindisi
Nella notte, Brindisi si aggiunge all'elenco delle località colpite da un violento assalto a un bancomat. Questa volta, è l’istituto Unicredit di viale Commenda a essere stato preso di mira. Un episodio che riaccende l’allarme sicurezza nella provincia, lasciando dietro di sé danni e interrogativi sulla crescente incidenza di simili atti criminosi.
BRINDISI - Si registra un nuovo assalto a un bancomat nella provincia, questa volta a essere preso di mira è l'istituto Unicredit di Brindisi, in viale Commenda. I banditi sono entrati in azione - come da copione - prima dell'alba di oggi, giovedì 18 dicembre 2025. Obiettivo: entrambe le casse. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: Ancora un'esplosione nella notte: la banda del bancomat colpisce a Capannoli
Leggi anche: Un'esplosione scuote la città: preso di mira un altro bancomat nel Brindisino
Esplosione nella notte: ancora un bancomat preso di mira, questa volta a Brindisi; Assalto a un altro Bancomat, esplosione nel cuore della notte; Fanno esplodere il bancomat nella notte; Esplosione nella notte a Piscina: banda di ladri fa saltare il bancomat, svegliati i residenti. Bottino record: 100mila euro.
Esplosione nella notte a Druento: banda di ladri fa saltare il bancomat, danni ingenti - Un'esplosione ha svegliato i residenti del centro di Druento nella notte di oggi, mercoledì 17 dicembre 2025. torinotoday.it
Assalto a un altro Bancomat, esplosione nel cuore della notte - Intorno alle 3 di mercoledì mattina un'esplosione ha sventrato lo sportello automatico della ... rainews.it
Esplosione nella notte a Druento, assalto al bancomat Unicredit sventra la filiale - In via Torino, alle prime luci dell’alba, restavano i segni evidenti dell’esplosione: macerie, parti metalliche divelte e una filiale resa inagibile. giornalelavoce.it
Valverde Catania , assalto al bancomat con escavatore rubato
Ultim'ora Esplosione nella notte: svegliati i residenti - facebook.com facebook
Esplosione nella notte di Cooper Flagg: 42 punti, il massimo di sempre in NBA per un giocatore di 18 anni. #NbaTipo x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.