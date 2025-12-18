Esplosione in un condominio | morti due fratelli di 3 e 5 anni sono i cuginetti di Vitinha Il calciatore | Una tragedia

Una terribile esplosione in un condominio ha causato la perdita di due bambini di 3 e 5 anni, cuginetti di Vitinha. Il calciatore del Genoa ha espresso il suo dolore attraverso una storia Instagram, definendo la tragedia un momento di lutto per la sua famiglia. Un episodio che ha sconvolto tutti, lasciando un vuoto incolmabile e una dolorosa testimonianza di perdita e dolore.

© Ilfattoquotidiano.it - Esplosione in un condominio: morti due fratelli di 3 e 5 anni, sono i cuginetti di Vitinha. Il calciatore: "Una tragedia" "La mia famiglia è in lutto. Mio cugino Bruno ha perso i figli in una tragedia ". Con queste parole affidate a una storia Instagram, il calciatore del Genoa Vitinha ha condiviso pubblicamente il suo dolore per quanto accaduto lunedì scorso. Per via di un'esplosione in un condominio di quattro piani, sono morte tre persone: tra queste, due fratellini di tre e cinque anni. Erano appunto i "cuginetti" di Vitinha. La tragedia è avvenuta nella città di Trevoux, nel dipartimento dell'Ain, nord di Lione. La causa dell'esplosione è da ricondurre al gesto di una donna, la terza vittima, che per suicidarsi ha aperto il gas in casa.

