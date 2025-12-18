Esenzione ticket per disoccupati | ecco orari e strutture dove fare domanda

Dal 2 al 18 gennaio, i disoccupati potranno richiedere o rinnovare l'esenzione ticket Eo2 presso le sedi Cup dell'ospedale Maggiore, Cattinara, e nei distretti di Opicina, Aurisina e Muggia. Asugi ha comunicato gli orari e le modalità per accedere ai servizi, facilitando così l’accesso alle agevolazioni sanitarie per chi si trova in situazione di disoccupazione.

Resta l’esenzione da ticket per disoccupati o cassa integrati - Il Comune ricorda ai cittadini che a Regione Toscana ha confermato le esenzioni ticket a sostegno di disoccupati, cassintegrati e lavoratori in mobilità. lanazione.it

Sardegna. Esenzione ticket ‘E02’: recepite le norme nazionali, superata la distinzione tra disoccupati e inoccupati - L’adeguamento garantisce maggiore chiarezza, coerenza normativa e semplificazione per i cittadini che, essendo privi di lavoro e dichiarando la propria disponibilità a svolgere attività lavorativa, ... quotidianosanita.it

