Esenzione ticket per disoccupati | ecco orari e strutture dove fare domanda
Dal 2 al 18 gennaio, i disoccupati potranno richiedere o rinnovare l'esenzione ticket Eo2 presso le sedi Cup dell'ospedale Maggiore, Cattinara, e nei distretti di Opicina, Aurisina e Muggia. Asugi ha comunicato gli orari e le modalità per accedere ai servizi, facilitando così l’accesso alle agevolazioni sanitarie per chi si trova in situazione di disoccupazione.
Dal 2 al 18 gennaio prossimo il rilascio e il rinnovo delle esenzioni Eo2 per la disoccupazione si potranno richiedere nelle sedi Cup dell'ospedale Maggiore, a Cattinara, e nei distretti di Opicina, Aurisina e Muggia in orari che Asugi ha diffuso attraverso una nota. I dettagli sono i seguenti. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
