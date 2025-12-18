Esenzione Irpef estesa per le vittime del dovere | ecco cosa cambia per i pensionati e i titolari di reversibilità

L’Agenzia delle Entrate ha annunciato un’estensione delle esenzioni Irpef per le pensioni delle vittime del dovere, portando benefici anche ai pensionati e ai titolari di reversibilità. Questa novità rappresenta un importante passo avanti nel riconoscimento dei diritti di chi ha subito conseguenze a causa del proprio lavoro. Scopriamo insieme cosa cambia e quali sono le nuove opportunità per queste categorie.

L' Agenzia delle Entrate ha ampliato l'ambito di estensione delle esenzioni Irpef per alcune categorie di pensioni, nello specifico per quelle che vengono erogate alle vittime del dovere. A fare il punto della situazione è la risoluzione n. 68 del 4 dicembre 2025 attraverso cui sono stati estesi i benefici non solo agli assegni erogati come conseguenza dell'evento lesivo, ma a tutti i trattamenti previdenziali percepiti dal soggetto che ne è titolare. Volendo sintetizzare al massimo l'esenzione Irpef è stata sostanzialmente estesa.

