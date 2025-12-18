Esco a pesca e non rientra più Ricerche per un 57enne

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 57 anni è scomparso dopo aver lasciato la casa per andare a pescare. Nonostante le ricerche, non è ancora stato rintracciato, e la famiglia è in apprensione. La sua assenza desta preoccupazione, mentre gli investigatori cercano di capire cosa sia successo durante la notte trascorsa in mare.

esco a pesca e non rientra pi249 ricerche per un 57enne

© Veneziatoday.it - «Esco a pesca» e non rientra più. Ricerche per un 57enne

Ha detto: «Esco a pescare», ha preso la barca ma dopo tutta la notte trascorsa fuori la famiglia non riusciva ancora stamattina a mettersi in contatto con lui, per questo ha dato l'allarme. Vigili del fuoco, capitaneria di Porto-guardia costiera di Venezia e forze dell'ordine, coordinate dalla. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Leggi anche: Non rientra a casa, scattano le ricerche di una 14enne

Leggi anche: Detenuto in semilibertà non rientra alla Dozza: scattano le ricerche

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.