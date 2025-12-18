Esco a pesca e non rientra più Ricerche per un 57enne

Un uomo di 57 anni è scomparso dopo aver lasciato la casa per andare a pescare. Nonostante le ricerche, non è ancora stato rintracciato, e la famiglia è in apprensione. La sua assenza desta preoccupazione, mentre gli investigatori cercano di capire cosa sia successo durante la notte trascorsa in mare.

