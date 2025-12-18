Esce di carcere dopo una condanna per omicidio e tenta di rapinare due banche

Dopo aver scontato una lunga condanna per omicidio e essere stato scarcerato da circa un mese, un uomo si è trovato coinvolto in un tentativo di rapina a due banche. Un gesto che desta stupore e riflessione sulla complessità delle scelte e delle conseguenze, in un contesto di reinserimento e sfide personali.

© Arezzonotizie.it - Esce di carcere dopo una condanna per omicidio e tenta di rapinare due banche Era stato scarcerato da circa un mese dopo aver scontato una condanna per un omicidio compiuto nel nord Italia. Ieri mattina è stato di nuovo arrestato, in flagranza di reato, per aver tentato di rapinare due banche ad Arezzo. Protagonista della vicenda un 50enne italiano, originario del Sud ma.

