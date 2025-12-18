Escalation nel Mar dei Caraibi | Guerra tra Usa e Venezuela a un passo nonostante le esitazioni di Trump

Le acque dei Caraibi si fanno sempre più turbolente, mentre le tensioni tra USA e Venezuela rischiano di sfociare in un conflitto aperto. Nonostante le esitazioni di Trump, la situazione si fa critica e il pericolo di un escalation militare si avvicina, suscitando preoccupazione a livello internazionale.

Le tensioni tra Stati Uniti e Venezuela continuano a salire vertiginosamente, con il rischio di uno scontro armato diretto che appare sempre più concreto. Il presidente Donald Trump ha imposto un blocco navale sulle petroliere sanzionate. Il timore di un conflitto imminente nel Mar dei Caraibi è più che mai realtà. Il 16 dicembre, su TruthSocial, il presidente Usa Trump ha dichiarato un “blocco totale e completo” sulle petroliere sanzionate in entrata e uscita dal Venezuela, un’azione interpretata da esperti di diritto internazionale come un potenziale atto di guerra. Questa mossa segue il sequestro di una petroliera con 1,9 milioni di barili di greggio e una serie di bombardamenti su imbarcazioni sospette di traffico di droga. 🔗 Leggi su It.insideover.com

