Dopo 26 anni di impegno, i Paladini Apuoversiliesi rinnovano la loro battaglia contro erosione e degrado portuale. Un percorso di lotta e passione che mira a tutelare l’ambiente e valorizzare la cultura locale, dimostrando che l’attaccamento al territorio è ancora vivo e forte. La sfida continua, con rinnovato entusiasmo e determinazione, per preservare e promuovere il patrimonio delle nostre terre.

© Lanazione.it - Erosione e porto, la battaglia continua. I Paladini si rinnovano e rilanciano

Sono passati 26 anni dal ’parto’ datato 23 agosto 1999 e di strada, come di lotta, ne hanno fatta tanta, ma l’associazione dei Paladini Apuoversiliesi rilancia ancora la sua battaglia per la tutela ambientale e la valorizzazione culturale del territorio. In particolare, in questi anni, i Paladini si sono distinti per cercare di salvare la spiaggia di Marina di Massa e della Versilia, seriamente compromessa dall’ erosione causata dal porto di Carrara. Nei giorni scorsi i soci si sono riuniti in assemblea eleggendo il nuovo consiglio direttivo che ha indicato ancora una volta Orietta Colacicco come presidente, Paolo Corchia vice presidente e Anna Schiaffino segretario, mentre il presidente onorario é Umberto Donati, ideatore e tra i fondatori dell’associazione, nonchè primo presidente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: "Subito interventi anti erosione". I Paladini: "E sul porto servono modifiche"

Leggi anche: Severn respinta, gli attivisti lasciano il porto ma il presidio continua: occupato un capannone fuori dal varco Zara. VIDEO e FOTO

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Erosione e porto, la battaglia continua. I Paladini si rinnovano e rilanciano.

Continua l’erosione del lavoro senza miglioramento delle condizioni dei lavoratori: bisogna lottare - La scorsa settimana, l’amministratore delegato di Amazon, Andy Jessy, ha informato i dipendenti che i loro posti sarebbero stati a rischio negli anni a venire, sostituiti dall’intelligenza artificiale ... ilfattoquotidiano.it

L’appello dei Paladini: "Un’altra soluzione per il porto e subito opere anti erosione" - Occorre intervenire, e subito, per fronteggiare finalmente l’erosione della costa e trovare una nuova soluzione per il Piano regolatore del porto di Marina di Carrara. lanazione.it

Erosione e porto, conto alla rovescia. Un tavolo tecnico per le soluzioni - Tutto è pronto per l’apertura del tavolo tecnico che dovrebbe trovare una soluzione al Piano regolatore del porto di Marina di Carrara e al fenomeno dell’erosione della spiaggia lungo il litorale ... lanazione.it

Erosione carnica in Veneto dopo maltempo

ASCEA MARINA, CEDIMENTO SUL LUNGOMARE: L’EROSIONE COSTIERA TORNA SOTTO I RIFLETTORI Un tratto del lungomare di Ascea Marina è tornato a far parlare di sé dopo il cedimento di una parte di uno stabilimento balneare, avvenuto nelle - facebook.com facebook