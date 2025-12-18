Eredità di Pippo Baudo i figli e la segretaria ancora in trattative | quali immobili sono al centro del contendere

L’eredità di Pippo Baudo continua a suscitare interesse e mistero. Le trattative tra i figli e la segretaria sembrano aver riacceso le speranze di trovare un accordo, nonostante le disposizioni già stabilite dal conduttore. Quali immobili sono al centro di questa disputa? Restano ancora molti dubbi, mentre si avvicina il momento di chiarire definitivamente la destinazione dei beni di una delle figure più iconiche della televisione italiana.

Baudo, testamento ancora bloccato per dissidi tra gli eredi - Il conduttore aveva lasciato disposizioni precise: vendere tutti i beni e dividerli tra i tre eredi, il 35% a testa ai due figli, il restante 30% per Dina Minna ... repubblica.it

Pippo Baudo, i figli Tiziana e Alessandro e l'assistente Dina Minna trattano per l'eredità: quanto vale e come sarà divisa - Tiziana e Alessandro Baudo da un lato, la storica assistente Dina Minna dall'altro. msn.com

Nessuno ha accettato l'eredità di Pippo Baudo da 10 milioni perché c'è una mal.. Altro... - facebook.com facebook

