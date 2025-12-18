Ercolano in marcia contro il racket Buonajuto | La legalità è una scelta di vita quotidiana

Ercolano si mobilita contro il racket, rafforzando il suo impegno per la legalità. La marcia antiracket, promossa dalla FAI Antiracket in collaborazione con il Comune, ha visto cittadini e amministratori scendere in strada per testimoniare il loro sostegno a una società più giusta e libera da intimidazioni. Un gesto di solidarietà e determinazione, in cui la legalità diventa una scelta quotidiana fondamentale per il futuro della comunità.

Ieri mattina da Palazzo di Città, lungo Corso Resina, ha preso il via la marcia antiracket promossa dalla FAI Antiracket Ercolano in collaborazione con il Comune di Ercolano. Una passeggiata in cui associazioni, istituzioni e forze dell'ordine hanno incontrato cittadini e commercianti, per rinsaldare il rapporto di reciproca fiducia e lasciare l'adesivo "No al racket", segno tangibile di una comunità che sceglie di stare dalla parte della legalità e dello Stato. Un'iniziativa partecipata e sentita che testimonia un cambiamento profondo nel rapporto tra cittadini e istituzioni per una città che non ha più paura di esporsi contro ogni forma di intimidazione criminale.

