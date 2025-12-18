Erba Lambrugo e Ponte Lambro ricordano Giancarlo Puecher a 82 anni dalla fucilazione
Il 19 dicembre 2025, Erba, Lambrugo e Ponte Lambro si uniscono nel ricordo di Giancarlo Puecher, vittima della repressione durante la Resistenza. A 82 anni dalla sua tragica scomparsa, l’Anpi provinciale di Como organizza una cerimonia per onorare il suo coraggio e il suo impegno, testimonianza di un passato che continua a vivere nelle nostre comunità.
L’Anpi provinciale di Como ha organizzato per la serata di venerdì 19 dicembre 2025 la commemorazione dell’82° anniversario della fucilazione di Giancarlo Puecher, figura simbolo della Resistenza, ucciso a soli 20 anni. L’iniziativa è rivolta agli iscritti e ai simpatizzanti della sezione Anpi. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche: Cina-Italia: un ponte di 55 anni, insieme verso il futuro
Leggi anche: “La Rai? Tanto simpatica e caruccia ma fa lavorare persone con una ‘fedina televisiva’ da brivido come Mammucari e hanno insistito per anni con Cattelan”: parla Giancarlo Magalli
Erba, Lambrugo e Ponte Lambro ricordano Giancarlo Puecher a 82 anni dalla fucilazione; Erba e Lambrugo ricordano il sacrificio di Giancarlo Puecher; Ponte Lambro, aggredisce donna davanti a pizzeria; Minaccia passanti e clienti. Poi aggredisce una donna.
Ponte Lambro, aggredisce donna davanti a pizzeria - Serata movimentata a causa di un uomo di 45 anni residente a Lambrugo. laprovinciadicomo.it
Ponte Lambro, si parlerà della nuova sentenza alla terza "Fiera della canapa" - La manifestazione, che fra l'altro gode del patrocinio dei Comuni di Ponte Lambro e di Erba, della Provincia di Como e di Ersaf Lombardia si svolgerà a Villa Guaita Ponte Lambro (Como), 31 maggio 2019 ... ilgiorno.it
Il 31 agosto ultimo giorno di servizio per il dottor Francesco Rivolta - ERBA/PONTE LAMBRO – Il 31 agosto sarà l’ultimo giorno di servizio per il dottor Francesco Rivolta, medico di medicina generale che opera nell’ambito territoriale costituito dai comuni di Erba e ... msn.com
943 84 28' PROVE DI SCORREVOLEZZA IMMAGINI VIDEO MAKER IN ERBA AD ERBA PONTE LAMBRO.....
82° ANNIVERSARIO DEL SACRIFICIO DI GIANCARLO PUECHER I Comuni di Erba e Lambrugo ricordano e onorano Giancarlo Puecher, giovane eroe della Resistenza, Medaglia d’Oro al Valor Militare, ucciso dai fascisti il 21 dicembre 1943. A distan - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.