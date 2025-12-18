Il 19 dicembre 2025, Erba, Lambrugo e Ponte Lambro si uniscono nel ricordo di Giancarlo Puecher, vittima della repressione durante la Resistenza. A 82 anni dalla sua tragica scomparsa, l’Anpi provinciale di Como organizza una cerimonia per onorare il suo coraggio e il suo impegno, testimonianza di un passato che continua a vivere nelle nostre comunità.

© Quicomo.it - Erba, Lambrugo e Ponte Lambro ricordano Giancarlo Puecher a 82 anni dalla fucilazione

L’Anpi provinciale di Como ha organizzato per la serata di venerdì 19 dicembre 2025 la commemorazione dell’82° anniversario della fucilazione di Giancarlo Puecher, figura simbolo della Resistenza, ucciso a soli 20 anni. L’iniziativa è rivolta agli iscritti e ai simpatizzanti della sezione Anpi. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Erba, Lambrugo e Ponte Lambro ricordano Giancarlo Puecher a 82 anni dalla fucilazione; Erba e Lambrugo ricordano il sacrificio di Giancarlo Puecher

