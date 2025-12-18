Equitazione | nel Grand Prix di Londra vince Charlotte Fry podio tutto britannico

Nel suggestivo scenario dell’Excel di Londra, la quarta tappa della FEI Dressage World Cup 2025-2026 ha regalato emozioni intense. Charlotte Fry si è aggiudicata il primo posto, portando a casa una vittoria significativa in un evento che ha visto un podio tutto britannico, confermando il fascino e la competitività dell’equitazione nel cuore della capitale inglese.

Il successo è andato alla padrona di casa Charlotte Fry: la fortissima britannica, tre volte medaglia alle Olimpiadi, si è aggiudicata la vittoria con lo score di 80.783% in sella al suo Glamourdale. Un punteggio che le ha consentito di precedere altre due "conterranee" Charlotte Dujardin, seconda a 76.

