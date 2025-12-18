Epstein Ghislaine Maxwell | Annullate o modificate la mia condanna questo processo non è stato giusto

Ghislaine Maxwell, coinvolta nel caso Epstein, ha richiesto una revisione della sua condanna, sostenendo che il processo non sia stato equo. La donna, condannata a 20 anni, si affida a nuove prove per ottenere un'eventuale modifica o annullamento della sentenza, riaccendendo i riflettori su uno dei casi più discussi degli ultimi anni.

Ghislaine Maxwell, la complice di Jeffrey Epstein, ha chiesto a una corte federale di annullare o modificare la sua condanna a 20 anni di carcere alla luce di nuove prove che dimostrerebbero che il suo processo non è stato giusto. Maxweel è detenuta in una struttura a minima sicurezza in Texas, un cambio ricevuto da poco, dopo le celle vissute invece in Florida. La donna è stata condannata nel giugno 2022 a 20 anni di carcere. I capi d’accusa principali riguardano reati commessi tra il 1994 e il 2004 in complicità con Epstein, tra cui il traffico sessuale di minorenni. Il ricorso di Maxwell (che presenta da sola). 🔗 Leggi su Open.online

