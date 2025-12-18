Epic Games Store il gioco gratis del 18 dicembre è ora disponibile ecco il link per scaricarlo

L’Epic Games Store ha svelato il gioco gratuito del 18 dicembre 2025, disponibile ora per tutti gli utenti. Non perdere questa imperdibile occasione e clicca sul link per scaricarlo subito, approfittando dell’iniziativa natalizia che rende il periodo ancora più speciale.

L’Epic Games Store ha attivato il nuovo regalo della sua iniziativa natalizia: il gioco gratuito del 18 dicembre 2025 è ora disponibile per tutti gli utenti. Si tratta di Jotunnslayer: Hordes of Hel, un titolo che può essere aggiunto alla propria libreria senza costi, ma solo per un periodo limitato. Come da tradizione delle feste, Epic propone un gioco diverso ogni giorno. Il tempo per riscattarlo è quindi fondamentale. Basta un accesso con il proprio account per non perdere l’occasione. Jotunnslayer: Hordes of Hel è un action roguelite con visuale dall’alto che unisce elementi tipici dei roguelike ai ritmi frenetici dei giochi “horde survivors”. 🔗 Leggi su Game-experience.it

