Ep735 – Putin | Europei come porcellini approfittatori dialogo improbabile – La Russa jr risarcimento e reato di revenge porn estinto

In un clima di tensione e dichiarazioni forti, le parole di Putin e Zelensky riflettono l’intensità del conflitto e delle relazioni internazionali. Tra accuse e segnali di continuità bellica, il quadro si fa sempre più complesso, mentre il dibattito politico e le questioni legali si intrecciano in un panorama segnato da sfide e confronti.

Ucraina, Putin: “Europei come porcellini approfittatori, dialogo improbabile”. Zelensky: “Da Mosca segnali che la guerra continuerà, i partner reagiscano”. La Russa jr, estinto il reato di revenge porn. Gup: “Risarcimento di 25mila euro congruo”. La ragazza non accetta: “Farò ricorso”. In 20 milioni a caccia degli ultimi regali di Natale. Oltre 19 milioni in viaggio per le festività, per il turismo organizzato +7% passeggeri rispetto all’anno scorso. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

