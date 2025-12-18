Entra in caserma per fare una denuncia e scopre di essere ricercato per rapina | finisce in carcere

Una visita in caserma per una denuncia si trasforma in un incubo: scopre di essere ricercato per rapina e finisce in carcere. La sua innocenza si perde tra le pieghe di un errore giudiziario o di un passato oscuro, lasciando il protagonista di questa storia a confrontarsi con un destino inaspettato.

Si è presentato dai carabinieri di Latina per una denuncia, ma è emersa un’ordinanza di custodia cautelare per una rapina a Roma: portato in carcere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

