Enrique difende la scelta del portiere dopo la vittoria di misura in Coppa Intercontinentale

Dopo la vittoria di misura in Coppa Intercontinentale 2025, Luis Enrique si è mostrato deciso a difendere la sua scelta del portiere, lasciando trasparire un umore gelido con i media. La qualificazione del PSG ha acceso discussioni sulla decisione tecnica, ma il tecnico spagnolo ha preferito concentrarsi sull’importanza del risultato, mantenendo salda la sua posizione senza lasciarsi scivolare le polemiche.

2025-12-18 00:50:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il tecnico del PSG era di umore gelido con i media dopo il trionfo sul Flamengo L’allenatore del Paris Saint-Germain Luis Enrique non era contento delle domande sulla sua scelta del portiere per la vittoria della Coppa Intercontinentale contro la squadra brasiliana del Flamengo. Lo spagnolo ha scelto di schierare la seconda scelta Matvey Safonov, che ha compiuto alcuni atti eroici durante i calci di rigore per guadagnare alla sua squadra un altro pezzo d’argento nel 2025. Il PSG aveva preso il comando della partita con Khvicha Kvaratskhelia, dopo che il precedente tentativo di Fabian Ruiz era stato escluso. 🔗 Leggi su Justcalcio.com Leggi anche: Enzo Maresca saluta i giocatori del Chelsea dopo la “difficile” vittoria nei quarti di finale della Coppa EFL sul Cardiff Leggi anche: Daniele Doria torna ad Amici dopo la vittoria, ha rischiato di scoppiare a piangere mentre riconsegnava la coppa La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. PSG-Flamengo per l'Intercontinentale, Luis Enrique ha il dubbio portiere: favorito Chevalier - Germain affronterà il Flamengo nella finale della Coppa Intercontinentale, con l’obiettivo di chiudere un 2025. tuttomercatoweb.com

Donnarumma escluso dal PSG, Gattuso protesta

