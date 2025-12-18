Enrico Ruggeri operato alla gola | Ora inizia il silenzio il messaggio dopo l’intervento

Enrico Ruggeri, operato alla gola per la rimozione di un polipo, rassicura i fan sui social, annunciando l'inizio di un periodo di silenzio e riposo. Nonostante il forzato stop ai concerti e il rinvio del tour 2025, il cantautore milanese mantiene il suo spirito ironico e positivo. Un imprevisto di salute che interrompe un anno intenso di impegni, ma senza spegnere la sua passione per musica e scena.

Enrico Ruggeri: Un intervento necessario e lo stop al tour 2025 Enrico Ruggeri ha dovuto affrontare un imprevisto di salute proprio nel bel mezzo di un anno ricchissimo di impegni professionali.

Enrico Ruggeri operato alla gola: pausa obbligata per il cantante, lo scatto dall’ospedale - Enrico Ruggeri è stato operato alla gola: ora dovrà osservare un periodo di pausa prima di tornare sul palco. notizie.it

Enrico Ruggeri, le parole in ospedale dopo l’operazione: “Ho evitato la foto terribile, ora inizia il silenzio” - Dalla musica alla tv, Enrico Ruggeri affronta un’operazione alla gola e una pausa forzata che accende curiosità e affetto del pubblico social ... dilei.it

Enrico Ruggeri ha rivelato di essersi sottoposto a un delicato intervento chirurgico per la rimozione di un polipo alla gola. Oggi ha lasciato l'ospedale per cominciare una riabilitazione che prevede riposo e silenzio prolungato, una vera sfida per chi vive di musi - facebook.com facebook

Enrico Ruggeri si è operato a causa di un polipo alla gola. Uscito dall'ospedale ha messo al corrente i propri fan: "Ho evitato la foto terribile, quella dal letto, con il camicione, la flebo e il pollice a significare “tutto ok”. Preferisco questa: sto uscendo dalla sta x.com

