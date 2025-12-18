Enrico Ruggeri le parole in ospedale dopo l’operazione | Ho evitato la foto terribile ora inizia il silenzio

Enrico Ruggeri, recentemente sottoposto a un intervento, ha condiviso un messaggio che riflette forza e determinazione. Dopo aver evitato immagini disturbanti, il cantautore ha scelto il silenzio, dimostrando ancora una volta la sua capacità di affrontare le sfide con stile e coraggio. La sua esperienza ricorda quanto l’artista sappia mantenere la dignità anche nei momenti più delicati.

Un grande artista sa sempre come distinguersi, anche nei momenti più difficili, proprio come è accaduto ad uno dei cantautori più apprezzati del panorama musicale italiano, Enrico Ruggeri. La sua agenda 2025 è stata piuttosto intensa, con la pubblicazione di un nuovo album di inediti dal titolo La caverna di Platone, uscito a gennaio 2025 dopo tre anni di lavoro, e la relativa presentazione attraverso una serie di concerti e date speciali in diverse città italiane, oltre ad un tour in programma che ha però subito uno stop per motivi di salute. Ruggeri infatti è stato operato per rimuovere un polipo alla gola e ora sta seguendo un periodo di riposo vocale necessario per il recupero. 🔗 Leggi su Dilei.it

