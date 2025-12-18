Enrico Mentana si infuria durante il Tg La7 del 17 dicembre a causa di un inconveniente tecnico che interrompe la trasmissione. Con tono seccato, il giornalista mette in discussione la regia, lasciando intendere che qualcosa non funziona nel sistema di produzione. La scena si fa tesa, mentre Mentana sfoga la sua frustrazione davanti alle telecamere, mostrando un volto più umano e meno compiaciuto del solito.

© Ilfattoquotidiano.it - Enrico Mentana perde la pazienza dopo la messa in onda di un servizio su Garlasco: “Se non avete sentito niente non è un problema del vostro televisore… Ma c’è una regia o c’è sciopero?”

Un inconveniente tecnico ha agitato ieri sera, mercoledì 17 dicembre, la conduzione di Enrico Mentana dell’edizione delle 20:00 del Tg La7. Dopo aver lanciato un servizio su Garlasco, Mentana è dovuto rientrare in onda dal momento che il servizio non è partito correttamente, mancando di tutta la componente audio. “ Se non avete sentito niente, non è un problema del vostro televisore ” ha subito chiarito il direttore del Tg La7, cercando di capire se il servizio fosse stato immediatamente ripristinato in regia per essere trasmesso. Di fronte alla richiesta di Mentana non è arrivata una tempestiva risposta e, in attesa di capire le tempistiche del recupero del servizio, il direttore del Tg La7 non ha potuto non ironizzare: “Bellissimo momento di televisione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: Garlasco, Massimo Lovati e l'appello a Sempio dopo la bufera: "Se mi revoca pazienza, ma io non me ne vado"

Leggi anche: Sola sulla raccolta rifiuti: "Il problema non è lo sciopero ma la cattiva gestione del servizio in città"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Mentana perde la pazienza per la "contraerea degli haters". Bloccati i commenti ai suoi post sui social - Enrico Mentana ha deciso, su suggerimento di Meta, di bloccare la possibilità di commentare i suoi post sui social. affaritaliani.it

“Mai scritto o detto che vado da qualche parte, non scomparirò!”: la promessa di Enrico Mentana - Il direttore del Tg La7, Enrico Mentana, torna su Instagram a pochi minuti da un suo precedente post in cui aveva scritto: “Il 2 luglio radunerò nello stesso studio in cui ci conoscemmo 15 anni fa ... ilfattoquotidiano.it

Enrico Mentana stoppa tutti i rumors: «Non vado da nessuna parte» - Questa volta a scatenarlo non è un divo del pop o una lite tra influencer, ma niente meno che Enrico Mentana. leggo.it

Bellomo, Filippo Facci: Non sono d'accordo con l'impostazione della trasmissione

Questa sera sarò ospite di Enrico Mentana al Tg La7. Vi aspetto! - facebook.com facebook

Questa sera sarò ospite di Enrico Mentana al @TgLa7. Vi aspetto! x.com