enrica alessi presenta hermes

Venerdì 19 dicembre, ore 18.30La Ménagère Via de’ Ginori 8r, FirenzeEnrica Alessi presenta "HERMÈS. L'essenza del lusso"Diarkos EditoreL’autrice dialoga con Alessandro Romito, Architetto Scrittoree Walter Cutolo, libraio de La Ménagèreingresso libero fino ad esaurimento postiUn viaggio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Un viaggio nell’essenza del lusso, tra artigianalità, stile e visione contemporanea. Nel suo libro Hermès. L’essenza del lusso, Enrica Alessi racconta la storia di una Maison che ha trasformato il savoir-faire in un’arte senza tempo, dialogando tra tradizione e in - facebook.com facebook
