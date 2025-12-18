Enorme struttura scoperta nelle profondità delle Bermuda | spiegato il misteo del Triangolo?

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una scoperta straordinaria nelle profondità delle Bermuda riaccende il mistero del Triangolo: un vasto strato roccioso di almeno 20 chilometri si cela sotto le acque dell'Oceano Atlantico, tra le isole Bermuda, Porto Rico e la Florida. Questa scoperta apre nuove ipotesi e alimenta discussioni su uno dei più affascinanti e inquietanti enigmi del mondo marino.

enorme struttura scoperta nelle profondit224 delle bermuda spiegato il misteo del triangolo

© Ilgiornale.it - Enorme struttura scoperta nelle profondità delle Bermuda: spiegato il misteo del Triangolo?

Il leggendario Triangolo delle Bermuda torna a far parlare di sé. L'attenzione di esperti e appassionati è tornata a posarsi sulla vasta zona di mare situata nell'Oceano Atlantico settentrionale e delimitata dalle isole Bermuda (nord), dall'isola di Porto Rico (sud) e dalla penisola della Florida (ovest); questo perché è stato recentemente scoperto uno particolare strato roccioso di almeno 19-20 chilometri nelle profondità marine, proprio sotto alle Bermuda. Gli scienziati concordano sul fatto che una simile struttura non è mai stata osservata in nessun altro angolo del mondo. "In genere, si ha il fondo della crosta oceanica e ci si aspetterebbe che fosse il mantello ", ha spiegato William Frazer, sismologo della Carnegie Science di Washington D. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche: Dimenticatevi il triangolo: il vero mistero delle Bermuda è nascosto 20 km sotto il mare

Leggi anche: Il mistero geologico delle Bermuda: sotto la crosta emerge una struttura rocciosa mai vista prima

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sono stati svelati i dettagli dell'enorme struttura preistorica ad anello scoperta vicino al sito di Stonehenge - Proprio vicino al famoso sito archeologico di Stonehenge, sorge una struttura ad anello composta da fosse giganti che circondano Durrington Walls, nel Wiltshire. wired.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.