Una scoperta straordinaria nelle profondità delle Bermuda riaccende il mistero del Triangolo: un vasto strato roccioso di almeno 20 chilometri si cela sotto le acque dell'Oceano Atlantico, tra le isole Bermuda, Porto Rico e la Florida. Questa scoperta apre nuove ipotesi e alimenta discussioni su uno dei più affascinanti e inquietanti enigmi del mondo marino.

© Ilgiornale.it - Enorme struttura scoperta nelle profondità delle Bermuda: spiegato il misteo del Triangolo?

Il leggendario Triangolo delle Bermuda torna a far parlare di sé. L'attenzione di esperti e appassionati è tornata a posarsi sulla vasta zona di mare situata nell'Oceano Atlantico settentrionale e delimitata dalle isole Bermuda (nord), dall'isola di Porto Rico (sud) e dalla penisola della Florida (ovest); questo perché è stato recentemente scoperto uno particolare strato roccioso di almeno 19-20 chilometri nelle profondità marine, proprio sotto alle Bermuda. Gli scienziati concordano sul fatto che una simile struttura non è mai stata osservata in nessun altro angolo del mondo. "In genere, si ha il fondo della crosta oceanica e ci si aspetterebbe che fosse il mantello ", ha spiegato William Frazer, sismologo della Carnegie Science di Washington D. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche: Dimenticatevi il triangolo: il vero mistero delle Bermuda è nascosto 20 km sotto il mare

Leggi anche: Il mistero geologico delle Bermuda: sotto la crosta emerge una struttura rocciosa mai vista prima

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sono stati svelati i dettagli dell'enorme struttura preistorica ad anello scoperta vicino al sito di Stonehenge - Proprio vicino al famoso sito archeologico di Stonehenge, sorge una struttura ad anello composta da fosse giganti che circondano Durrington Walls, nel Wiltshire. wired.it

Scoperta un’enorme struttura sotto le Bermuda: svelato il mistero del famigerato “Triangolo” https://notizie.tiscali.it/scienza/articoli/bermuda-struttura-geologica-atlantico/ - facebook.com facebook