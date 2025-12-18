Energia oltre 28 milioni per i Comuni siciliani | pubblicato l' avviso

L'assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità ha annunciato un avviso da circa 28,2 milioni di euro destinato ai Comuni siciliani. L'iniziativa mira a promuovere l'efficientamento energetico e la riqualificazione urbana, favorendo lo sviluppo sostenibile e migliorando la qualità della vita nelle comunità locali. Un'opportunità importante per investire nel futuro della regione e stimolare progetti di valore per la crescita delle città.

Circa 28,2 milioni di euro per l'efficientamento energetico e la riqualificazione urbana: l'assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità, guidato da Francesco Colianni, ha pubblicato oggi l'avviso "Progetti di valore: investimenti per la crescita sostenibile dei Comuni. Si tratta di fondi derivanti dalle royalties incassate dalla Regione per la concessione di idrocarburi e che ora vengono reinvestiti a favore dei territori

