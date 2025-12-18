Energia oltre 28 milioni per i Comuni | pubblicato l' avviso della Regione

La Regione ha annunciato un investimento di oltre 28 milioni di euro destinato ai Comuni per progetti di efficienza energetica e riqualificazione urbana. L’obiettivo è promuovere uno sviluppo sostenibile e migliorare la qualità della vita nelle comunità locali. L’avviso

Circa 28,2 milioni di euro per l'efficientamento energetico e la riqualificazione urbana: l'assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità, guidato da Francesco Colianni, ha pubblicato oggi l'avviso "Progetti di valore: investimenti per la crescita sostenibile dei Comuni.

