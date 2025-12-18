Emotional Overload ovvero | perché a dicembre ci sentiamo più emotivi

A dicembre, le luci che illuminano le strade risplendono anche nei nostri pensieri, risvegliando ricordi e aspettative profonde. È il momento in cui le emozioni si intensificano, creando un vortice di sentimenti che ci travolge e ci accompagna verso le festività. Un periodo in cui il cuore si apre, spesso sopraffatto da un sovraccarico emotivo che rende tutto più vivido e coinvolgente.

