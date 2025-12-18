Emma svela le date del tour estativo nei principali festial

Emma annuncia le date del suo LIVE TOUR 2026, portandola sui palchi dei più importanti festival estivi italiani. Dopo i concerti a Roma e Milano, l’artista si prepara a conquistare il pubblico con le sue performance coinvolgenti in una serie di eventi imperdibili. L’estate si preannuncia ricca di musica e emozioni, con Emma protagonista indiscussa delle principali manifestazioni musicali del paese.

Milano, 18 dic. (askanews) – Dopo l’annuncio dei due grandi concerti negli Ippodromi di Roma (2 luglio) e Milano (9 settembre), oggi – giovedì 18 dicembre – Emma svela le date che quest’estate la vedranno protagonista sui palchi dei principali festival d’Italia con il suo LIVE TOUR 2026. Ai due attesi show negli ippodromi, primi due appuntamenti dell’artista in questi luoghi iconici, si aggiungono nuovi concerti in tutta Italia in cui Emma porterà sul palco tutta la sua grinta, la potenza del suo repertorio e i brani che hanno segnato la sua storia musicale, da quelli che hanno fatto ballare generazioni di fan ai nuovi successi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

