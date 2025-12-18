Emma in concerto al Mirano Summer Festival 2026

Emma apre il Mirano Summer Festival 2026 con un concerto imperdibile. L’evento, organizzato da DuePunti Eventi in collaborazione con Contatto Show Events e l’Associazione Volare 4, promette un’atmosfera unica e coinvolgente. Un’occasione speciale per vivere una serata di musica e emozioni nel suggestivo contesto del festival estivo di Mirano.

© Veneziatoday.it - Emma in concerto al Mirano Summer Festival 2026 È Emma la prima star del Mirano Summer Festival 2026. Il concerto, organizzato da DuePunti Eventi, in collaborazione Contatto Show Events e Associazione Volare 4.0 e con la mediapartneship di Radio Company, si terrà il 16 luglio, a partire dalle ore 21.

