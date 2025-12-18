Emma annuncia il calendario del tour estivo 2026 i biglietti

Emma Marrone svela il calendario del suo attesissimo tour estivo 2026. L’artista sarà protagonista sui palchi dei più grandi festival d’Italia, portando sul palco il suo inconfondibile talento. I fan possono già prenotare i biglietti per vivere un’estate ricca di musica, emozioni e spettacolo con la voce che ha conquistato il pubblico italiano. Un’estate da non perdere, con Emma pronta a farci ballare e cantare sotto il cielo estivo.

Emma Marrone, dopo l'annuncio dei due grandi concerti negli Ippodromi di Roma (2 luglio) e Milano (9 settembre), svela le date che quest'estate la vedranno protagonista sui palchi dei principali festival d'Italia con il suo Live Tour 2026. Emma porterà sul palco tutta la sua grinta, la potenza del suo repertorio e i brani che hanno segnato la sua storia musicale, da quelli che hanno fatto ballare generazioni di fan ai nuovi successi.

