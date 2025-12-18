Emily in Paris 5 | Roma cambia lo scenario ma il guilty pleasure resta lo stesso

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emily in Paris torna con la sua quinta stagione, questa volta ambientata nella suggestiva cornice di Roma. La serie mantiene il suo fascino irresistibile tra romanticismo, humour e stile, offrendo uno sguardo fresco e coinvolgente sulle avventure di Emily tra le bellezze della Città Eterna. Un mix di emozioni e guilty pleasure che continua a conquistare il pubblico, anche in un contesto completamente nuovo.

emily in paris 5 roma cambia lo scenario ma il guilty pleasure resta lo stesso

© Cinemaserietv.it - Emily in Paris 5: Roma cambia lo scenario, ma il guilty pleasure resta lo stesso

La serie: Emily in Paris – Stagione 5 (2025) Titolo originale: Emily in Paris Ideatore: Darren Star Regia: Andrew Fleming, Peter Lauer, vari Sceneggiatura: Darren Star, vari Genere: Commedia romantica, Drammatico Cast: Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Lucien Laviscount, Bruno Gouery, Samuel Arnold, Eugenio Franceschini, Minnie Driver Durata: 10 episodi (30 minuti circa) Dove l’abbiamo visto: Netflix Trama: Emily si trasferisce temporaneamente a Roma per seguire l’apertura dell’ufficio italiano di Agence Grateau, tra nuove sfide lavorative e un nuovo interesse sentimentale. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

Leggi anche: Emily in Paris 5, tra Roma e segreti. Ecco perché nella nuova stagione cambia tutto per Emily Cooper

Leggi anche: David Openda, il copione della coppia è sempre lo stesso: da Tudor a Spalletti non è cambiato nulla, e adesso il mercato… Lo scenario

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Sono stata a Venezia con Lily Collins (e il cast di Emily in Paris) per sapere tutto della stagione5; Emily in Paris dov’eravamo rimasti con il finale della stagione 4?; Emily in Paris 5, la nuova stagione tra Roma, Parigi e Venezia - il trailer; ‘Emily in Paris 5’, a Venezia il cast per la quinta stagione.

emily paris 5 romaAl via "Emily in Paris 5": si vola tra Parigi e Roma per scoprire la nuova vita glamour di Emily - “Emily in Paris” torna sui nostri schermi: a partire da oggi, 18 dicembre 2025, è disponibile la quinta stagione. alfemminile.com

emily paris 5 romaEmily in Paris 5, su Netflix torna il glamour e questa volta sarà in Italia (e non solo a Venezia) - Il capitolo 5 della serie esce il 18 dicembre su Netflix con nuove sfide per Emily Cooper ma anche tanti costumi scintillanti e location mozzafiato. libero.it

emily paris 5 romaEmily in Paris 5, tutti plot twist che non ci aspettavamo (più qualche bonus) - Quali sono le novità e perché questa è la stagione che ci farà innamorare ancora di più della serie ... cosmopolitan.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.