Emily in Paris 5 | Roma cambia lo scenario ma il guilty pleasure resta lo stesso

Emily in Paris torna con la sua quinta stagione, questa volta ambientata nella suggestiva cornice di Roma. La serie mantiene il suo fascino irresistibile tra romanticismo, humour e stile, offrendo uno sguardo fresco e coinvolgente sulle avventure di Emily tra le bellezze della Città Eterna. Un mix di emozioni e guilty pleasure che continua a conquistare il pubblico, anche in un contesto completamente nuovo.

La serie: Emily in Paris – Stagione 5 (2025) Titolo originale: Emily in Paris Ideatore: Darren Star Regia: Andrew Fleming, Peter Lauer, vari Sceneggiatura: Darren Star, vari Genere: Commedia romantica, Drammatico Cast: Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Lucien Laviscount, Bruno Gouery, Samuel Arnold, Eugenio Franceschini, Minnie Driver Durata: 10 episodi (30 minuti circa) Dove l'abbiamo visto: Netflix Trama: Emily si trasferisce temporaneamente a Roma per seguire l'apertura dell'ufficio italiano di Agence Grateau, tra nuove sfide lavorative e un nuovo interesse sentimentale.

