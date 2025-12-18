Emily in Paris 5 recensione | la serie sbarca a Venezia portando con sè una gondola di cliché

Emily in Paris 5 approda a Venezia, portando con sé una valigia piena di cliché e romanticismo. Dopo i successi a Parigi e Roma, la serie continua a esplorare le avventure di Lily Collins tra gondole e calle, tra sogni e sfide quotidiane. La città lagunare si trasforma in un palcoscenico irresistibile, dove glamour e tradizione si mescolano in un mix irresistibile di stile e divertimento.

© Movieplayer.it - Emily in Paris 5, recensione: la serie sbarca a Venezia portando con sè una gondola di cliché Dopo Parigi e Roma, tocca alla Serenissima ospitare le disavventure professionali ed amorose di Lily Collins. Tra vecchi problemi e nuovi spunti narrativi. In streaming su Netflix. Se c'è una comedy scacciapensieri su Netflix, quella è sicuramente Emily in Paris. Creata da Darren Star e interpretata da Lily Collins, è l'appuntamento annuale oramai irrinunciabile per chi vuole staccare il cervello e godersi una sorta di commedia romantica (e lavorativa) in cui alla fine ogni cosa si risolve per il meglio, senza dimenticare gli outfit che fanno invidia alla Carrie di Sex and the City (non a caso le due serie hanno lo stesso "papà", Darren Star).

