© Today.it - Emily in Paris 5: manca la scintilla

Questa volta a “Emily in Paris” non ce l'ha fatta, alla nuova stagione manca del tutto la scintilla. Lo dobbiamo dire. I nuovi episodi del capitolo 5, disponibili su Netflix dal 18 dicembre, non sono riusciti a mantenere vivo quel brio che ha reso questo racconto un vero e proprio fenomeno pop. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: “Il fast fashion finirà presto. E per l’inverno 2025 comprate marrone, jeans e… Ispiratevi a Sophia Loren, uno stile intramontabile”: parola dello stilista di Emily in Paris

Leggi anche: Emily in Paris 5, a Roma tutto è possibile nel trailer della nuova stagione

