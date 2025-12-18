© Amica.it - "Emily in Paris 5" è su Netflix. Ecco tutto quello che c'è da sapere, dai nuovi amori alle nuove location italiane. Passando per... le scarpe

Dopo quattro stagioni passate a sgambettare sui tacchi vertiginosi per i boulevard parigini, Emily Cooper cambia registro. E geografia. La quinta stagione di Emily in Paris, infatti, porta la protagonista interpretata da Lily Collins direttamente nel Belpaese, tra la maestosità di Roma e l’incanto di Venezia. Un cambio di scenario che non è solo questione di location, ma riflette l’evoluzione del personaggio: più sicura di sé, meno incline a inciampare (letteralmente e metaforicamente), finalmente in pace con la propria voce. Netflix ci riporta, quindi, nella vita di Emily, l’ambiziosa 25enne di Chicago che dal 2020 ha conquistato il pubblico globale con le sue avventure da esperta di marketing trapiantata a Parigi, con 10 nuovi episodi. 🔗 Leggi su Amica.it

Leggi anche: Keira Knightley è la giornalista Lo nel nuovo thriller mozzafiato di Netflix, "La donna della cabina numero 10". Ecco tutto quello che c'è da sapere

Leggi anche: Le Marche al voto, ai seggi i candidati governatori tranne uno: ecco perché. Orari, sistema elettorale, numeri: tutto quello che c'è da sapere

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Emily in Paris 5 Lily Collins | Siamo tutti più vulnerabili questa è la stagione della maturità; Paris | Sulla Saslong tutto è possibile Speriamo l’Italia sia davanti.

A Venezia insieme a Emily, tra moda e inaspettate sfide in Emily in Paris 5 - Scopri tutto sul lancio della quinta stagione di Emily in Paris a Venezia: il cast racconta amore, carriera e moda, tra tacchi abbandonati e nuove sfide in ... alfemminile.com