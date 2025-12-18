Emily in Paris 5 torna con un look sorprendente, segnando una svolta stilistica che unisce eleganza italiana e modernità. Lily Collins, nei panni di Emily Cooper, sfoggia outfit che riflettono un nuovo approccio più consapevole e sofisticato, lasciando senza parole fan e appassionati di moda. Scopri tutte le curiosità sui look italiani di Lily Collins e lasciati conquistare da questa rivoluzione di stile.

© Vanityfair.it - Emily in Paris 5 e il nuovo stile che non ci aspettavamo: tutte le curiosità sui look italian style di Lily Collins

L’attesa è finita. Lily Collins è di nuovo nei panni di Emily Cooper, ma con uno stile tutto nuovo. Più consapevole e anche più italiano. Dalle muse del cinema al minimalismo (ispirato da Sylvie), ora possiamo dirlo: Emily è ufficialmente entrata nella fase più matura del suo stile personale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

