Emilia Romagna quando la salute si cura come in Amazzonia | ecco il primo master per agenti di comunità

In Emilia Romagna nasce un innovativo master dedicato agli “agenti di comunità”, ispirato alle pratiche di cura dell’Amazzonia. Un progetto che unisce competenza locale e modelli globali, con un focus sulla tutela della salute e il rafforzamento delle reti comunitarie. Un percorso formativo unico, che mira a valorizzare l’importanza di un intervento capillare e condiviso, proprio come fanno quotidianamente le équipe mediche di Manaus attraversando il Rio Negro.

Manaus, nord del Brasile: la porta per l’Amazzonia, la riva sinistra del Rio Negro. Un’equipe medica locale ogni giorno guada il fiume e raggiunge le popolazioni. Qui piccoli centri urbani e villaggi si succedono, i popoli indigeni vivono tra acqua e foresta. Il fiume è un’autostrada su cui sfrecciano le barche di medicina di base. A bordo, gli agenti di salute comunitaria diffondono nel territorio le tecniche di cura. Figure ibride accorciano le distanze tra paziente e istituzioni. Professionisti del territorio integrano medicina tradizionale e saperi locali. A Parma, circa 9000 km a est di Manaus, il primo master in Salute Collettiva d’Italia cerca di fare altrettanto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

