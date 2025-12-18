Emeroteca Tucci ecco gli scritti ma ripubblicati di Matilde Serao | domani la presentazione del libro

Domani a Napoli, presso l’Emeroteca Tucci, si terrà la presentazione del volume di Matilde Serao, “Il ventre di Napoli e altri scritti sulla società”. Un’occasione unica per riscoprire gli scritti dell’autrice attraverso le ripubblicazioni, arricchite da cura di Patricia Bianchi e Nicola De Blasi. L’evento si svolgerà alle 10,30 in piazza Matteotti, nel secondo piano del Palazzo delle Poste.

Si presenta domani a Napoli alle 10,30 nell’Emeroteca Tucci in piazza Matteotti, al secondo piano del Palazzo delle Poste, il libro di Matilde Serao Il ventre di Napoli e altri scritti sulla società (Mondadori, Collana Oscar Cult), a cura di Patricia Bianchi e Nicola De Blasi. Introdurrà l’incontro Vincenzo Esposito vicepresidente dell’Emeroteca Tucci; dialogheranno con gli autori Vincenzo Caputo professore di Letteratura italiana nell’Università Federico II di Napoli, Valentina Sferragatta assegnista di ricerca di Linguistica italiana sempre alla Federico II e la giornalista e saggista Donatella Trotta. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

