Emergenza Trasimeno | i punti di adduzione i dragaggi e la gestione dei fossi Il piano per salvare il lago

L’emergenza Trasimeno richiede interventi tempestivi e strategici. I punti di adduzione, i dragaggi e la gestione dei fossi sono fondamentali per migliorare la situazione del lago. L’impianto filtrante di Tuoro rappresenta un primo passo importante, ma fa parte di un piano più ampio volto a salvare e tutelare il bacino lacustre. Un intervento integrato e coordinato è essenziale per garantire la rinascita del Trasimeno.

L'impianto filtrante di Tuoro rappresenta primo intervento non esaurisce il progetto complessivo di adduzione. Il sistema è pensato per essere modulare e con più punti. È infatti prevista un'ulteriore fase di analisi sulle acque per l'attivazione di un secondo punto di adduzione in area Paganico.

