Emergenza Tir in Liguria Gronda e Terzo Valico scelte obbligate per ridurre gli incidenti

L’emergenza Tir in Liguria richiede interventi immediati: la Gronda e il Terzo Valico si rivelano scelte imprescindibili per ridurre incidenti e rischi. Dopo tragici eventi a Genova e Savona, la sicurezza di pedoni e cittadini diventa prioritária, evidenziando la necessità di ridisegnare il flusso veicolare e tutelare le comunità locali.

Verso la Gronda, concluso lo scavo della Galleria Campursone Sud - Si è concluso ieri sera alle 20 lo scavo della galleria Campursone Sud, la prima del Progetto Gronda di Genova. rainews.it

Liguria, schianti e avarie dei Tir. Il pericolo corre sulle autostrade - Genova – Sono due mondi che viaggiano uno accanto all’altro, sfiorandosi pericolosamente. ilsecoloxix.it

Ponte Morandi, Toti Fincantieri può dare una grossa mano a Genova

Emergenza casa in Liguria, Scajola: "Politiche abitative al centro dell'agenda, tema politico che non ha bandiera" x.com

L’anestesista Giupponi ha messo gli occhi sulla direzione del 118 della Liguria ed è pronto a iscriversi al concorso, bandito qualche settimana fa da Liguria Salute. L’obiettivo della Regione è nominare un direttore unico per tutta l’emergenza della Liguria - facebook.com facebook

