Emergenza idrica nuova ordinanza vieta uso dell’acqua potabile per innaffiare prati e giardini

In un contesto di grave emergenza idrica che coinvolge tutta la Puglia e in particolare Lecce, le autorità hanno emanato una nuova ordinanza per fronteggiare la crisi. La misura vieta l’uso dell’acqua potabile per l’irrigazione di prati e giardini, sottolineando l’urgenza di adottare comportamenti responsabili e sostenibili. La situazione richiede uno sforzo collettivo per preservare questa risorsa preziosa e affrontare al meglio le difficoltà.

© Lecceprima.it - Emergenza idrica, nuova ordinanza vieta uso dell'acqua potabile per innaffiare prati e giardini LECCE – L'emergenza idrica in Puglia e nella provincia di Lecce è sempre più stringente e attuale. Il presidente uscente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha in tale direzione disposto una nuova ordinanza per definire le misure per affrontare la problematica adottando il piano di emergenza.

