Emergenza idrica in Puglia Emiliano firma l' ordinanza sull' acqua potabile | vietato usarla per piscine giardini e cortili

In risposta all’emergenza idrica che sta colpendo la Puglia, Michele Emiliano ha firmato un’ordinanza che limita l’uso dell’acqua potabile per scopi non essenziali. La misura, adottata oggi, mira a preservare le risorse e garantire l’approvvigionamento alle utenze fondamentali, vietando l’utilizzo dell’acqua per piscine, giardini e cortili. Un passo deciso per affrontare la criticità e tutelare il territorio regionale.

Nella giornata di oggi, 18 dicembre 2025, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha emanato l’ordinanza n. 586 avente ad oggetto “Misure collegate all’Adozione del Piano di emergenza per il superamento della crisi idrica 2025-2026 nel comparto potabile e alla Dichiarazione dello. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Leggi anche: Crisi idrica in Puglia, l'ordinanza di Emiliano: "Vietato uso improprio di acqua potabile" Leggi anche: Emergenza idrica, nuova ordinanza vieta uso dell’acqua potabile per innaffiare prati e giardini Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Puglia, la crisi idrica diventa emergenza sociale: cresce allarme su occupazione; PROTESTA Emergenza idrica, Fallucchi: “In piazza contro se stessi sul tubo Molise–Puglia”; Dai rifiuti alla fuga dei giovani, poi sanità e crisi idrica: le sette emergenze che il governo Decaro dovrà affrontare subito; Tubone Molise–Puglia, Fallucchi attacca il centrosinistra: “In piazza contro se stessi”. Misure per affrontare l’emergenza idrica in Puglia. Nuova ordinanza del presidente Emiliano - Nuova ordinanza del presidente Emiliano Oggi, 18 dicembre 2025, il presidente della Regione ... ilsipontino.net

Puglia in emergenza idrica, ordinanza della Regione: «Non usate l'acqua potabile per innaffiare i giardini» - Le disposizioni avranno durata corrispondente allo Stato di emergenza regionale per rischio da deficit idrico, cioè fino al 29 ottobre ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Puglia, ordinanza di Emiliano per fronteggiare la crisi idrica 2025-2026 - L’ordinanza è emanata in coerenza con il “Piano di emergenza per il superamento della crisi idrica 2025- giornaledipuglia.com

Emergenza idrica in #Sardegna, proroga fino al 2026: la decisione della Giunta regionale - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.