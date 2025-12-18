Emergenza alimentare Schifani | Sostegno concreto a chi vive in condizione di fragilità
In un momento di emergenza alimentare, il governo regionale si impegna a offrire un sostegno concreto alle persone in condizione di fragilità. Con i primi pagamenti già avviati per oltre 2 milioni di euro, si rafforza l’impegno a contrastare la povertà e a garantire un aiuto reale alle famiglie bisognose, proseguendo nel percorso di rifinanziamento della legge regionale dedicata alla lotta alla povertà.
Al via i primi pagamenti per l’emergenza alimentare: l’assessorato alla Famiglia e alle politiche sociali ha erogato oltre 2 milioni di euro, prima tranche dei 5 milioni stanziati per rifinanziare la legge regionale sulla povertà. La misura, voluta dal presidente della Regione siciliana Renato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Terni, presentate le iniziative solidali per il Natale: "Regalare un sostegno concreto e serenità a chi vive in condizioni di fragilità"
Leggi anche: Terni, presentate le iniziative solidali per il Natale: "Regalare un sostegno concreto e serenità a chi vive in condizioni di fragilità"
Emergenza alimentare, al via i primi pagamenti. Schifani: “Sostegno concreto a chi vive in condizione di fragilità” - Al via i primi pagamenti per l'emergenza alimentare: l'assessorato alla Famiglia e alle politiche sociali ha erogato oltre 2 milioni di euro, prima tranche dei 5 milioni stanziati per rifinanziare la ... ilsicilia.it
Sicilia, 5 mln contro la povertà. Schifani "Estenderemo interventi" - Cinque milioni di euro per rifinanziare la legge sulla povertà e sostenere gli enti del terzo settore nel contrasto all'emergenza alimentare in Sicilia. notizie.tiscali.it
Sicilia. Schifani: “Emergenza e lotta alle liste d’attesa con l‘aiuto del privato” - In un’intervista al Quotidiano di Sicilia, il governatore annuncia “un Piano con l’uso di 40 milioni di euro residui sui fondi nazionali che ci sono stati assegnati: 20 milioni andranno all’apparato ... quotidianosanita.it
Raccolta alimentare nazionale Sabato 20/12/2025 Ci troverete nei punti vendita Arcaplanet che aderiscono all'iniziativa Una vostra donazione contribuirà ad aiutarci nella gestione di gatti recuperati in situazioni di emergenza, in contesti critici e di - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.