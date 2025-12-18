Emergenza alimentare in Sicilia al via i primi pagamenti Schifani | Sostegno concreto a chi vive in condizione di fragilità
In Sicilia è partita la prima tranche dei pagamenti per affrontare l’emergenza alimentare, con oltre 2 milioni di euro destinati a sostenere le fasce più vulnerabili. Il governo regionale, con il supporto dell’assessorato alla Famiglia e alle politiche sociali, si impegna a rafforzare le misure di aiuto, rafforzando il legame tra istituzioni e cittadini in difficoltà. Un passo importante verso un sostegno più concreto e immediato.
Al via i primi pagamenti per l'emergenza alimentare in Sicilia. L'assessorato alla Famiglia e alle politiche sociali ha erogato oltre 2 milioni di euro, prima tranche dei 5 milioni stanziati per rifinanziare la legge regionale sulla povertà. La misura, voluta dal presidente della Regione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
