Emergenza alimentare in Sicilia al via i primi pagamenti Schifani | Sostegno concreto a chi vive in condizione di fragilità

In Sicilia è partita la prima tranche dei pagamenti per affrontare l’emergenza alimentare, con oltre 2 milioni di euro destinati a sostenere le fasce più vulnerabili. Il governo regionale, con il supporto dell’assessorato alla Famiglia e alle politiche sociali, si impegna a rafforzare le misure di aiuto, rafforzando il legame tra istituzioni e cittadini in difficoltà. Un passo importante verso un sostegno più concreto e immediato.

