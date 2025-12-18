Elvis Presley Priscilla e la famiglia dei veleni sotto processo Nella causa ‘entra’ anche John Travolta

Una nuova fase si apre nella complessa vicenda legale di Priscilla Presley, con accuse che scuotono il mondo dello spettacolo e della musica. Tra accuse e rivelazioni inaspettate, il processo svela dettagli inquietanti che coinvolgono anche figure di spicco come Elvis Presley e John Travolta. Un intricato scenario di tensioni e misteri che tiene il pubblico con il fiato sospeso.

© Quotidiano.net - Elvis Presley, Priscilla e la famiglia dei veleni sotto processo. Nella causa ‘entra’ anche John Travolta Un nuovo capitolo, sempre più torbido, si aggiunge alla lunga battaglia legale che coinvolge Priscilla Presley. In un’istanza aggiornata depositata presso la Corte Superiore di Los Angeles, due suoi ex collaboratori, Brigitte Kruse e Kevin Fialko, hanno rilanciato un’accusa destinata a far rumore: Riley Keough, nipote di Priscilla ed erede della dinastia Presley, avrebbe donato i propri ovociti a John Travolta e alla moglie Kelly Preston nel 2010. Cosa sappiamo. Una storia torbida di accuse, cliniche per la fertilità e presunti regali. Secondo i documenti, il racconto sarebbe stato riferito da Michael Lockwood, ex marito di Lisa Marie Presley, scomparsa nel 2023. 🔗 Leggi su Quotidiano.net Leggi anche: Tutte le canzoni da mettere sotto l'albero di Natale: da Elvis Presley a Kyile Minogue Leggi anche: Tutte le canzoni da mettere sotto l'albero di Natale: da Elvis Presley a Kylie Minogue Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Clizia Incorvaia assolta dall'accusa di aver pubblicato sui social le foto della figlioletta senza il consenso dell'ex marito Francesco...; Auto, un giovane su due guida (ancora) usando lo smartphone. Ma quando si fa educazione stradale i comportamenti a rischio si riducono; Carlo: «Grazie alla diagnosi precoce le mie cure contro il tumore nel prossimo anno saranno ridotte»; Chiello a Sanremo 2026, il ricovero per droga, la disintossicazione e la lite con Blanco: «E' un mezzo uomo». Elvis Presley, Priscilla e la famiglia dei veleni sotto processo. Nella causa ‘entra’ anche John Travolta - Nel contenzioso da 50 milioni di dollari riaffiorano vecchie tensioni e nuove dichiarazioni senza riscontri. quotidiano.net

Presley–Travolta, spunta una rivelazione sul figlio di John: cosa dicono davvero i documenti - Documenti giudiziari rivelano che Ben Travolta sarebbe figlio genetico di Riley Keough, nipote di Elvis Presley. msn.com

John Travolta, la nipote di Elvis Presley sarebbe la madre biologica dell'ultimo figlio: la rivelazione bomba - John Travolta e la sua defunta moglie, Kelly Preston, hanno avuto tre figli insieme ma il loro figlio più piccolo sarebbe nato grazie agli ovuli donati da Riley Keough, nipote ... msn.com

Il 17 DICEMBRE 1963 oltre 150 persone arrivano nell'Ufficio del Sindaco di Memphis, per vedere Elvis Presley che dona assegni per un totale di 55.000 dollari a favore di 58 associazioni di beneficenza della città. Come dimostrazione di apprezzamento, la as - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.