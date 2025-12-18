Ella Red presenta It’s Not Real | il debutto alt-pop in uscita il 23 gennaio

Ella Red debutta con il suo primo album “It’s Not Real”, in uscita il 23 gennaio. Un viaggio intenso tra suoni alt-pop e momenti di vulnerabilità, che svela l’anima di una giovane artista pronta a lasciare il segno. Un’opera che invita all’ascolto e alla riflessione, portando l’ascoltatore in un universo emotivo autentico e coinvolgente.

A soli 22 anni, Ella Red si afferma come una delle nuove voci più promettenti dell'alt-pop internazionale. Il 23 gennaio uscirà il suo album di debutto "It's Not Real", pubblicato da Nettwerk Music Group e distribuito da Bertus. Il disco, tanto ciclico quanto catartico, ripercorre inizi e fini, riallacciandosi alla prima canzone scritta dall'artista a soli 16 anni. La dolcezza e la vulnerabilità si intrecciano con forza e determinazione, trasformando l'angoscia adolescenziale in un racconto esistenziale e urgente.

