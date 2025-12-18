Elis Marchetti e l' addio a Villa Amalia | È stato uno tsunami ma riparto dall' affetto della mia città

Elis Marchetti, volto noto della cucina e volto televisivo, condivide con noi le sue recenti sfide e il doloroso addio a Villa Amalia. Un momento difficile, definito uno tsunami, ma che non ha spezzato il suo spirito. Attraverso le parole dell’intervista esclusiva, l’anconetano ci racconta come sta affrontando questa fase e il rinnovato slancio che deriva dall’affetto della sua città.

Chef Elis Marchetti, falliti tutti i ristoranti: «La mia clientela avrà associato la mia cucina a un costo troppo elevato» - La domanda che ormai da giorni si rimpalla nel mondo della ristorazione e degli affezionati clienti è una sola: «Ma come è successo? msn.com

“Ce l’ho messa sempre tutta, ma qualcosa non ha funzionato. Probabilmente è arrivato più il personaggio che la persona”: falliti i ristoranti di chef Elis Marchetti - Lo chef marchigiano racconta il fallimento delle sue attività: "Ce l'ho messa tutta, ma è arrivato più il personaggio che la persona" ... ilfattoquotidiano.it

Crolla l’impero del food, chef Elis Marchetti: «Ce l’ho messa sempre tutta, ma qualcosa alla fine non ha funzionato» - facebook.com facebook

Chef #Elis Marchetti, falliti tutti i ristoranti: «La mia clientela avrà associato la mia cucina a un costo troppo elevato» x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.