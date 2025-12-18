Elis Marchetti e l' addio a Villa Amalia | È stato uno tsunami ma riparto dall' affetto della mia città
Elis Marchetti, volto noto della cucina e volto televisivo, condivide con noi le sue recenti sfide e il doloroso addio a Villa Amalia. Un momento difficile, definito uno tsunami, ma che non ha spezzato il suo spirito. Attraverso le parole dell’intervista esclusiva, l’anconetano ci racconta come sta affrontando questa fase e il rinnovato slancio che deriva dall’affetto della sua città.
Elis Marchetti, classe 1982, anconetano, noto per la sua cucina creativa e la sua presenza televisiva in programmi come "La prova del cuoco" e "Facile Cucina" su Alice tv, in questa intervista esclusiva ad AnconaToday ci parla delle ultime vicissitudini che lo hanno visto chiudere il ristorante. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
