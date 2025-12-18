Elio Arlandi travolto da un Tir | addio al musicista autista Il ricordo | Porteremo nel cuore le note della sua chitarra

Elio Arlandi, noto musicista e fondatore dei Big Fat Mama, è stato tragicamente vittima di un incidente stradale. Il suo talento e la sua generosità lasciano un vuoto nel cuore di amici e colleghi. L’ex frontman Bonfanti ricorda con affetto il suo amico e maestro, sottolineando l’eredità musicale e umana che lascia. Un addio che lascia un’impronta indelebile nel mondo della musica italiana.

Chi era Elio Arlandi, il musicista travolto da un tir e trascinato per oltre 2 chilometri sull’asfalto a Genova - Elio Arlandi, fondatori del gruppo blues Big Fat Mama, è la vittima del grave incidente di ieri sera a Genova: è stato travolto e trascinato da un tir ... fanpage.it

Investito e trascinato per un chilometro da un tir a Genova, morto Elio Arlandi: era tra i fondatori dei Big Fat Mama - Una scia di sangue lunga poche ore e decine di chilometri ha attraversato la Liguria, riportando drammaticamente al centro il tema della si ... ilfattoquotidiano.it

L'UOMO TRAVOLTO AVEVA ATTRAVERSATO FUORI DALLE STRISCE, MENTRE IL CAMION AVEVA L'ASSICURAZIONE SCADUTA GENOVA. Aveva attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali Elio Arlandi l'uomo 67enne che ha perso la vita ieri sera d - facebook.com facebook

Elio Arlandi, ucciso dal tir che lo ha travolto, stava attraversando fuori dalle strisce pedonali x.com

