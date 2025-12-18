Elio Arlandi travolto da un Tir | addio al musicista autista Il ricordo | Porteremo nel cuore le note della sua chitarra
Elio Arlandi, noto musicista e fondatore dei Big Fat Mama, è stato tragicamente vittima di un incidente stradale. Il suo talento e la sua generosità lasciano un vuoto nel cuore di amici e colleghi. L’ex frontman Bonfanti ricorda con affetto il suo amico e maestro, sottolineando l’eredità musicale e umana che lascia. Un addio che lascia un’impronta indelebile nel mondo della musica italiana.
Elio Arlandi è stato tra i fondatori della band Big Fat Mama. L’ex frontman Bonfanti: “Amico generoso e vero maestro”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
