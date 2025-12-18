Elezioni Pescara partita decisiva al Consiglio di Stato | verdetto imminente

Le elezioni a Pescara sono giunte a un punto cruciale: il Consiglio di Stato si pronuncerà presto sul ricorso riguardante l’annullamento parziale del voto comunale. La decisione influenzerà il percorso verso le elezioni 2024 e potrebbe portare alla ripetizione delle operazioni in 27 sezioni della città, determinando un nuovo scenario politico e amministrativo.

Pescara - Esaminati i ricorsi sull'annullamento parziale del voto comunale: in discussione il futuro delle elezioni 2024 e la ripetizione delle operazioni in 27 sezioni cittadine. Sono stati esaminati nella mattinata odierna, davanti alla quinta sezione del Consiglio di Stato, i ricorsi in appello presentati contro la decisione del Tar di Pescara che, nel giugno scorso, ha disposto l'annullamento parziale delle elezioni comunali 2024, ordinando la ripetizione del voto in 27 sezioni su un totale di 170. La sentenza di primo grado aveva accolto solo in parte le contestazioni presentate da alcuni ricorrenti, individuando specifiche irregolarità ritenute particolarmente rilevanti in un numero limitato di sezioni. Elezioni Pescara, sentenza del Consiglio di Stato dopo le feste - A partire da oggi, i giudici hanno 45 giorni di tempo per decidere se si dovrà tornare alle urne, ed eventualmente in quante sezioni ...

