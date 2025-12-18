Elenchi regionali per il ruolo | bene ma non troppo i criteri deludono il Comitato Precari Uniti per la Scuola

Il Comitato Precari Uniti per la Scuola esprime delusione per gli elenchi regionali annunciati, giudicandoli ben lontani dalle aspettative. La bozza di decreto ministeriale, presentata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, stabilisce le modalità di assunzione in ruolo dei candidati che hanno superato la prova orale dal 2020, ma i criteri adottati sembrano deludere le speranze di molti precari.

Il Comitato Precari Uniti per la Scuola commenta le prime notizie fornite dai sindacati a seguito dell'informatica del 16 dicembre nella quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha presentato la BOZZA di decreto ministeriale che darà attuazione alla norma per l'assunzione in ruolo dagli elenchi regionali dei candidati che hanno superato la prova orale di un concorso dal 2020. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Elenchi regionali per il ruolo 2026/27: ecco chi si può iscrivere. Criteri e modalità. BOZZA Ordinanza

Leggi anche: Comitato Precari Uniti per la Scuola: 'Troppi carichi di lavoro a costo zero'

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Elenchi regionali: le regioni in cui sarà più facile ottenere il ruolo.

Elenchi regionali per il ruolo 2026/27: ecco chi si può iscrivere. Criteri e modalità. BOZZA Ordinanza - Le immissioni in ruolo del personale docente, dall'anno scolastico 2026/27, saranno realizzate con un nuovo strumento di assunzione che punta a massimizzare l'incontro tra posti disponibili e candidat ... orizzontescuola.it

Elenchi regionali per il ruolo 2026: saranno visibili solo a chi si iscrive. Manca trasparenza. Pillole di Question Time - Nel question time del 16 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto ... orizzontescuola.it