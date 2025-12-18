Elena Carraro a Sprint Zone | dal sogno mondiale a Birmingham 2026

In questa nuova puntata di Sprint Zone, Elena Carraro si racconta tra sogni e ambizioni, condividendo i momenti più intensi della sua crescita atletica. La promettente ostacolista bresciana, protagonista emergente dell’atletica italiana, torna a parlare delle sfide affrontate e delle mete future, in un'intervista imperdibile che celebra il suo percorso verso Birmingham 2026.

Sprint Zone torna con una nuova puntata imperdibile! Per l’appuntamento del giovedì, i riflettori si accendono su Elena Carraro, una delle protagoniste emergenti dell’atletica italiana? La 25enne ostacolista bresciana arriva a Sprint Zone dopo la stagione più importante della sua carriera, un’annata che ha segnato un vero punto di svolta. Il momento più alto è arrivato ai Campionati del Mondo di Tokyo, dove Elena ha centrato la sua prima semifinale iridata nei 100 ostacoli, fermando il cronometro su uno splendido 12”79, nuovo primato personale Un risultato che non nasce per caso. La crescita di Carraro è passata da una scelta coraggiosa e determinante: affidarsi alla guida tecnica di Ezio Madonia, ex velocista azzurro degli anni ’80 e ’90. 🔗 Leggi su Oasport.it

