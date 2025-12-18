Ekkelenkamp si racconta | Segnare in quel modo al Napoli è stata un’emozione fortissima Durante il Covid facevo questa cosa ecco a chi mi ispiro Sui miei compagni vi svelo questo
Jurgen Ekkelenkamp si apre a Radio TV Serie A, rivivendo l’emozione del suo gol decisivo contro il Napoli. Il centrocampista olandese rivela a chi si ispira e svela aneddoti sui suoi compagni di squadra, condividendo passioni e motivazioni che lo spingono a dare il massimo in campo. Un'intervista intensa che mette in luce il suo carattere e la sua crescita, tra ricordi e ambizioni future.
Ekkelenkamp si racconta a Radio Tv Serie A. Le parole del centrocampista dell’Udinese, protagonista del gol vittoria contro il Napoli Dopo il successo contro il Napoli di Antonio Conte, deciso anche da una sua prodezza dalla distanza, Jurgen Ekkelenkamp, centrocampista olandese dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A per analizzare il momento . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
