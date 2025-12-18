Ekkelenkamp si racconta | Segnare in quel modo al Napoli è stata un’emozione fortissima Durante il Covid facevo questa cosa ecco a chi mi ispiro Sui miei compagni vi svelo questo

Jurgen Ekkelenkamp si apre a Radio TV Serie A, rivivendo l’emozione del suo gol decisivo contro il Napoli. Il centrocampista olandese rivela a chi si ispira e svela aneddoti sui suoi compagni di squadra, condividendo passioni e motivazioni che lo spingono a dare il massimo in campo. Un'intervista intensa che mette in luce il suo carattere e la sua crescita, tra ricordi e ambizioni future.

